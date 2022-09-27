انت الان تتابع خبر هيئة الاستثمار تهنئ السومرية بذكرى تأسيسها وتشيد بتألقها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعثت نجار ببرقية إلى مؤسسة السومرية جاء فيها: "نتقدم باحر التهاني والتبريكات لإدارة وكوادر قناة السومرية بذكرى تأسيسهم متمنين لهم دوام التألق والتوفيق والنجاح".

وقدم العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، التهاني لمؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الـ 18 لتأسيسها.



وتحتفي السومرية اليوم، بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها، بعد ان رسخت جذورها في الإعلام منذ عام 2004 وبثت ولا زالت تبث العديد من البرامج الاجتماعية والخدمية والسياسية.

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