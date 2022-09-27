انت الان تتابع خبر لسبب لا يخطر على البال.. رجل لم ينزل ذراعه للأسفل لمدة 10 سنوات (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وظهر الراهب الهندي المجهول في مقطع فيديو يتحدث إلى أحد الصحفيين قائلاً إنه لم ينزل يده اليمنى منذ ما يقرب من عشر سنوات.

وتعليقاً على الأمر قال بعض الأطباء إن الدورة الدموية قد انقطعت عن يده اليمنى بسبب هذه الوضعية، وعلى الأرجح فإنه لا يشعر بأي ألم الآن، ومن غير المتوقع أن يكون قادراً على إنزالها مرة أخرى.



ولدى سؤاله فيما إذا كان ينوي إنزال يده أجاب الراهب بأنه لا يفكر فيما سيفعله في المستقبل. مشيراً إلى أنه ينام أيضاً بنفس الوضعية.

ولاقى الفيديو الذي نشر مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي رواجاً كبيراً، فيما شكك البعض بصحته قال آخرون إنهم لا يستطيعون رفع أيديهم لدقائق معدودة، فكيف استطاع فعل ذلك.

