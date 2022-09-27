انت الان تتابع خبر درجات الحرارة تعاود ارتفاعها في أجواء العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة في عموم البلاد".

وأضافت، أن "طقس يوم الخميس، سيكون صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".



وأوضحت أن "طقس يوم الجمعة، سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وتابعت أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل، سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

