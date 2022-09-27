انت الان تتابع خبر نسرين طافش تحسم حقيقة طلاقها (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت نسرين طافش تعليقا مختصرا عبر حسابها بموقع "إنستغرام" استعانت فيه بالجملة الشهيرة "اعتزل ما يؤذيك" وهو ما فسره البعض على أنه تأكيد لخبر الطلاق.وسبق أن ألغت الفنانة السورية، متابعة حساب زوجها على موقع "إنستغرام" وحذفت صورهما خلال آب الماضي.

وفي نهاية حزيران، أعلن الدكتور شريف شرقاوي خبر ارتباطه بالفنانة ونشر صورة تجمعهما، وفعلت هي الأمر ذاته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، وظهرت وفي يدها خاتم وعلقت: "ما جمعه الله، بارك الله وحفظ هذا الحب الأبدي إلى أبد الآبدين".

جدير بالذكر أن آخر أعمال نسرين طافش كان مسلسل "جوقة عزيزة".

