شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 مليار جنيه لحوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ضمن أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، برنامج حوافر تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام علي المستوي المحلي، والذي يهدف لتشجيع المحافظات على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية.

وتبلغ المخصصات الماليه الموجهة لصالح البرنامج خلال العام المالي 2022/2023 نحو 1.7 مليار جنية ( 10% من جملة الاستثمارات المعتمدة لكل محافظة).

وحدد تقرير حكومي مقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، للبرلمان عن مستهدفات ومشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، الشروط والمعايير الأساسية للحصول على حافز الأداء، وفي مقدمتها التخطيط التشاركي بإشراك المواطنين والقطاع الخاص في إعداد الخطة الاستثمارية السنوية، ودراسات الجدوي القبله (دراسات جدوى متكاملة وشاملة لأبعاد التنمية المستدامة للمشروعات التي تزيد عن 5 ملايين جنيه).

وتشمل المعايير، تخطيط الاستثمارات السنوية ( إعداد الخطة الاستثمارية السنوية وفقا لمنهجية البرامج والأداء)، بالاضافة إلي متابعة تنقيذ الخطة الاستثمارية السنوية (متابعة الجانبين المالي والعيني ومؤشرات الأداء)، وكذا خطة تنمية قدرات العاملين، واخيراً الشفافية والافصاح ( إتاحة المعلومات المتعلقة بالتخطيط والمالية العامة لكافة المواطنين "حملة المواطن، والحساب الختامي).