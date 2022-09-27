شكرا لقرائتكم خبر عن يهم الملايين .. هل تنتقل ديون التركة إلى الورثة؟.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لملايين الورثة.. هل تنتقل ديون التركة إلى الورثة؟"، استعرض خلاله كيف أرسى المشرع قاعدة "لا تركة إلا بعد سداد الدين"، وكيف حصرت المادة 273 مدني أسباب سقوط حق المدين في الأجل، وليس الموت من بينها، وإليكم التفاصيل كاملة:

لملايين الورثة.. هل تنتقل ديون التركة إلى الورثة؟.. المشرع أرسى قاعدة: "لا تركة إلا بعد سداد الدين".. والمادة 273 مدني حصرت أسباب سقوط حق المدين في الأجل.. وليس الموت من بينها



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