بالصور- أيقونة السلام في شرم الشيخ تتزين باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

شاركت محافظ جنوب سيناء في احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي الـ92، بتزين أيقونة السلام بمدينة شرم الشيخ، باللون الأخضر نسبة إلى علم المملكة العربية السعودية.

وتحتفل المملكة العربية السعودية تحتفل باليوم الوطني في سبتمبر من كل عام احتفالًا بتأسيس المملكة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء في تصريح ل"الخليج 365"، إنه جرى مشاركة المملكة العربية السعودية في احتفالها باليوم الوطني هذا العام بشكل مختلف، من خلال إضاءة أيقونة السلام التي عليها "جدارية الترحيب" بلون العلم السعودي، لتعبير عن مدى التوافق بين الشعبين المصري والسعودي، وحرص كليهما على التضامن مع بعضهم البعض في الأفراح والأعياد، وأيضًا في الأوقات العصيبة، مما يدل على توحد الشعبين وكافة الشعوب العربية.

وقدم محافظ جنوب سيناء، التهنئة لملك المملكة العربية السعودية، والشعب السعودي، بالذكرى الـ92 إحياء تأسيس المملكة.

وأشار إلى أن أعمال الإضاءة لأيقونة السلام جاءت ضمن أعمال تطوير ميدان السلام الذي يعد درة ميادين شرم الشيخ، وذلك استعدادًا لمؤتمر المناخ، كما جاري تطوير كافة الميادين بالمدينة، إضافة إلى إنشاء 15ميدانًا جديدًا.

جدير بالذكر أنه جرى إنشاء أيقونة السلام وميدان السلام خلال عام 2015، استعدادًا للمؤتمر الاقتصادي لكي تكون رسالة ترحيب وسلام للعالم بأن سيناء أرض الأمن والسلام، وتقع على طريق المطار بشارع السلام، وتحيط بالأيقونة نافورة راقصة.

وتعد أيقونة السلام أطول وأكبر أيقونة سلام على مستوى العالم، ويصل طولها إلى 34,5 مترًا، وصممت على شكل عناقيد من الجرانيت الأسود تحمل أوراق اللوتس يعلوها ثمانية أجنحة مستوحاة من أجنحة الإله رع، والتي تحمل الكرة الأرضية بقطر 10 أمتار عليها خريطة العالم من الصلب الذي لا يصدأ محدد عليها موقع مصر باللون الذهبي، ويطير فوقها الحمام الذي يحمل أغصان الزيتون رمزًا للسلام، وتشير الأجنحة الثمانية إلى الاتجاهات الرئيسية للمدينة.

وجرى إنشاؤها بالجهود الذاتية من قبل أحد رجال الأعمال بتكلفة 2 مليون جنيه لتضيف شكلًا جماليًا يزين الطريق المؤدي إلى مطار شرم الشيخ الدولي، بجانب رمزيتها للسلام، وهي عبارة عن ثلاثة أجزاء، الجزء الأوسط كتب عليه مرحبًا بكم بجميع لغات العالم، والجزء الأيمن خريطة لشرم الشيخ، والأيسر خريطة مصر، وعلى جانبيها مجموعات من النخيل واللاند سكيب، والإضاءة، وأمامها نافورة مياه بطول اللوحة .

وجرى الاستعانة بعدد من خبراء الفن التشكيلي مثل الفنان أحمد شيحة، ورجال الفن والإعلام لوضع لمسات فنية بها، بهدف تحويلها إلى مقصد سياحي عالمي، يضيف لمدينة شرم الشيخ جمالًا ورونقًا جذابًا.

ويعد ميدان السلام بشرم الشيخ أحد أشهر الميادين العالمية، وأكبرها، حيث أقيم على مساحة 70 ألف متر مربع، وهو عبارة عن زهرة اللوتس تعلوها الكرة الأرضية مدوّن عليها قارات ودول العالم، ومدوّن عليها مصر باللون الذهبي، وكأنها تحتضن العالم وأسفل العمل الفني نافورة مياه تعمل بالإضاءة الليد ذات الألوان المتعددة، وجرى إنشاء حديقة كبيرة أمام الميدان لتزيد المنطقة جمالًا وروعة.

كما تحيط أيقونة السلام مساحة خضراء تبلغ نحو 30 ألف متر مربع، وتركيب نحو 1500 لمبة ليد صديقة للبيئة بالميدان، وذلك ضمن تحول شرم الخ إلى مدينة خضراء .

ويتزين الميدان بزهور الباتونيا، والجارونيا، وكرنب الألوان، واللانتانا، وكف مريم، وعددًا من الزهور التي تتمتع بألوانها الجذّابة، إضافة إلى القدرة على تحمّل درجات الحرارة المتقلبة التي تتميز بها مدينة السلام لتعطي بهجة لزوّار المدينة،