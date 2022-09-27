"شرارة فرن بلدي" تتسبب في حريق 3 منازل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

اندلع حريق في 3 منازل وأحواش، اليوم الثلاثاء، بطهطا شمالي محافظة سوهاج، جرت السيطرة على النيران قبل امتدادها دون خسائربشرية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا بلاغًا بنشوب حريق بمنزل دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بمنزل ملك "عارف. ع" 38 عامًا عامل، وامتد لحوشين مجاورين ملك كل من "عوض. ع" 40 عامًا مزارع، "عبدالناصر. ا" 30 عامًا عامل.

جرت السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

أفاد المذكورين بمضمون ما تقدم، وأرجعوا سبب الحريق إلى تطاير شرر من فرن بلدي بمنزل الأول، وأضافوا باحتراق كمية من البوص والتبن، ونفوا الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.