بعد ارتفاعه لأعلى مستوى.. سعر الدولار مقابل الجنيه مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في مصرف أبوظبي الإسلامي قرشين مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى، وذلك بعد ارتفاعه لأعلى مستوى له على الإطلاق.

وبحسب بيانات البنك المركزي أمس الاثنين، سجل متوسط سعر الدولار في البنوك 19.46 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع، ليصل إلى أعلى مستوى له في التاريخ مقابل الجنيه.

وجاء ذلك في أول تحرك لسعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%.

وكان هذا القرار مصاحبا بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

ويرصد الخليج 365 سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم مع مقارنتها بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.49 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 19.48 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.48 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.46 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 19.44 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.51 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك كريدي أجريكول: 19.45 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.42 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

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