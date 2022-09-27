إنستغرام يطيل مدة الستوري

نيويورك: كشف تطبيق إنستغرام، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين القدرة على نشر “قصص” أطول دون انقطاع، وفقا لما أكدته الشبكة الاجتماعية في تصريحات صحفية جديدة.

وبحسب ما ذكره موقع techcrunch التقني، فإنه عندما تنشر قصة يقل طولها عن 60 ثانية، فلن يتم تقسيمها إلى مقاطع كما هو الحال في الوقت الراهن، حيث بدأت الشركة في اختبار التغيير مع مستخدمين محددين في أواخر العام الماضي، وقد قامت الآن بطرحه على جميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وقال متحدث باسم شركة ميتا: “نحن نعمل دائمًا على إيجاد طرق لتحسين تجربة Stories.. الآن، ستتمكن من اللعب وإنشاء القصص بشكل مستمر لمدة تصل إلى 60 ثانية، بدلاً من أن يتم قصها تلقائيًا إلى 15 ثانية”.

ويُعد التغيير الجديد إضافة مرحب بها إلى التطبيق، ومن المحتمل أن يكون لكل من المستخدمين والمشاهدين، حيث سيتمكن المستخدمون الآن من نشر قصص دون انقطاع ولن يتم تقسيمها، ومن ناحية أخرى، لن يضطر المشاهدون إلى النقر باستمرار للحصول على مقطع فيديو طويل قد لا يرغبون في رؤيته بالفعل، ولكن يمكن أن يكون التغيير أيضًا بمثابة نقطة تحول بالنسبة للأشخاص الذين أحبوا بساطة القصص القصيرة ذات الحجم الصغير.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة على نشر قصص أطول دون انقطاع تعمل إلى حد ما على تشويش الخطوط الفاصلة بين Stories وReels، حيث لديك الآن خياران عندما يتعلق الأمر بنشر فيديو مدته 60 ثانية.

ونظرًا لأن إنستغرام تقوم بالتحول بشكل أكبر إلى الفيديو، تعمل الشبكة الاجتماعية على زيادة القيود الزمنية على منتجات الفيديو الخاصة بها، فقد أضافت الشركة في يونيو الماضي دعمًا لريلز إنستجرام الأطول التي تصل إلى 90 ثانية، بزيادة من 60 ثانية، الحد السابق، وقام التطبيق مؤخرًا أيضًا بإجراء تغيير على النظام يرى مشاركات الفيديو الجديدة التي تقل مدتها عن 15 دقيقة تتم مشاركتها تلقائيًا على أنها Reels.

التغييرات على ميزات الفيديو في إنستغرام ليست مفاجئة تمامًا، مع الأخذ في الاعتبار أنه عندما حدد رئيس الشركة آدم موسيري أولويات المنصة لعام 2022، قال إن الشركة ستضاعف من العمل على الفيديو، حتى أنه ألمح إلى أن شركته ستدمج جميع منتجات الفيديو الخاصة بها حول Reels وتستمر في تطوير المنتج القصير، مما يشير إلى أننا قد نرى الخطوط الفاصلة بين Stories وReels يتم تعتيمها بشكل أكبر.

ويعمل تطبيق إنستغرام، على طريقة لحماية المستخدمين من تلقي صور عارية غير مرغوب فيها في رسائل الموجهة الخاصة بهم، وأكدت الشركة الأم “ميتا” أن الميزة قيد التطوير بعد أن نشر أحد الباحثين في التطبيق صورة مبكرة للأداة.