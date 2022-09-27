شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة "التعليم النواب" توصى بمراجعة البرامج الخاصة بتنمية أعضاء هيئة التدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم حزمة من التوصيات للحكومة في قطاع التعليم الجامعي، ومنها أهمية مراجعة البرامج الخاصة بتنمية أعضاء هيئة التدريس طبقاً للاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

جاء ذلك فى التقرير البرلمانى للجنة التعليم والبحث العلمى فى ضوء دراستها لمخصصات وخطة تنمية قطاع التعليم قبل الجامعي، للسنة المالية الجديدة 2022/2023.

وشددت اللجنة علي ضرورة تحقيق التوازن بين الأبواب الموازنية المختلفة المقدمة من الجامعات لتحقيق الاستفادة المثلى من الاعتمادات المالية خاصة الباب السادس.

يُشار إلى أن قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمى تفصيلا وتشمل التعليم بجميع أنواعه ومراحله،-شئون البحث العلمى، وتطوير التعليم الجامعى.

يأتى ذلك فضلا عن تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره، وكذا الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى، والمجامع العلمية واللُّغوية، والسياسة التعليمية وجودة التعليم، وشئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.

كما تختص اللجنة بالجوانب المتعلقة بالبحث العلمى فى الملكية الفكرية، ومحو الأمية وتعليم الكبار، التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى.