كيف علّقت ليز تراس على فوز ميلوني في الانتخابات التشريعية في إيطاليا؟

27 سبتمبر , 2022
جورجيا ميلوني (أ ف ب).
هنّأت رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة ليز تراس الإثنين جورجيا ميلوني، زعيمة «فراتيلي ديتاليا» (إخوة إيطاليا) على «نجاح» حزبها اليميني المتطرف المناهض لأوروبا في الانتخابات التشريعية، مؤكّدة أنّ بلديهما «حليفان مقرّبان».
وقالت تراس في تغريدة على «تويتر»: «مبروك لجورجيا ميلوني على نجاح حزبها».
وأضافت: «من دعم أوكرانيا إلى إدارة التحدّيات الاقتصادية العالمية، المملكة المتّحدة وإيطاليا حليفان مقرّبان».
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