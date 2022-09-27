شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية الشيوخ": 54.9 مليار جنيه استثمارات للخدمات الصحية 23/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، أن الرؤية التنموية لقطاع الخدمات الصحية تأتي اتفاقًا مع أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى استهداف خطة 2023 /22 تخصيص استثمارات كلية للخدمات الصحية تقدر بنحو 54.9 مليار جنيه بنسبة 3.9% من الاستثمارات الاجمالية للخطة فى نفس العام.

ويشير التقرير البرلماني، إلي تضمن وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد مستهدفات قطاع الخدمات الصحية وفقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 لتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التنموية التى تهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات الصحية..

ووفقا للتقرير ارتكزت خطة الدولة للنهوض بالخدمات الصحية على ثلاثة محاور رئيسية، في مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن أورام الثدى وتوفير العلاج بالمجان، ومنظومة التأمين الصحى الشامل للعمل على تغطية صحية لكافة أفراد المجتمع، ومبادرة حياة كريمة لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية فى الريف.

ويشير التقرير لتفصيل وثيقة الخطة الاستراتيجية التنموية لقطاع الصحة والإنجازات المحققة فى عام 2021 فى مجال التأمين الصحى الشامل وأوضحت أهم المبادرات الصحية والحملات التوعوية.