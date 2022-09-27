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لاعب كرة شهير أمام محكمة الأسرة اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تنظر محكمة الأسرة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات دعوى إثبات نسب أقامتها سيدة ضد لاعب كرة قدم شهير.

قالت السيدة في محضر رسمي حررته بقسم الهرم إن اللاعب استولى على عقد زواجهما العرفي الذي تم في 5 مارس الماضي، بواسطة محامي حددت هويته، وأنها منذ أسبوعين أخبرت اللاعب باكتشافها حملها في الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتان تثبتان زواجهما العرفي بمساعدة المحامي، لرفض اللاعب إثبات النسب.

واستمعت النيابة المختصة، لأقوال السيدة، والتى وجهت له خلال الإدلاء بأقوالها اتهاما بالاستيلاء على ورقتى الزواج العرفي، ورفضه إثبات النسب، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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