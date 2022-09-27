​​وكيل الأزهر يدعو إلى استثمار الذكاء الاصطناعي في حماية البيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن التحديات التي تواجهها الكرة الأرضية، اليوم توجب على البشرية جميعًا دون النظر لعقائدهم الدينية، العمل معًا من أجل حماية الكوكب، مشيرًا إلى أن إحدى الأدوات المعاصرة التي يمكن أن تستثمر في المحافظة على البيئة هذه الإمكانيات التكنولوجية التي حققت قفزات نوعية في مضمار الذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها أن تزودنا بمعلومات تعين على التدخل المناسب بشكل أسرع وأكثر دقة من الوسائل التقليدية في ظواهر تهدد الحياة.

وأضاف "الضويني"، خلال كلمته في احتفالية "الأسبوع العربي للبرمجة" تحت عنوان: "الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة"، "أننا جميعا مؤتمنون على هذه الأرض التي نحيا عليها، ومن الواجب أن نتكاتف في رعاية هذا الكوكب، بكل ما أوتينا من فكر وأدوات، ومن الوعي أن نستثمر التقدم التكنولوجي في مجال حماية البيئة ومكوناتها، وبمقدور هذه التطبيقات إن أحسنا استخدامها أن تحدث تحولا جذريًا في العديد من المعضلات التي كانت عصية على الحل حتى وقت قريب".

وشدد على أن الأزهر الشريف، يدرك دوره الكبير في مجال المحافظة على البيئة، بعدما باتت قضية التغير المناخي تهدد العالم، وانطلاقًا من وعي رجال الأزهر بمخاطر التغيرات المناخية التي تواجهها الكرة الأرضية شارك فضيلة الإمام الأكبر عام 2012، بمناسبة احتفالية اليوم العالمي للبيئة، في مبادرات جمعته بالبابا تواضروس الثاني، تهدف إلى زيادة الوعي حول خطر التلوث البيئي.

وتابع: "في أبريل عام 2020، في احتفالية يوم الأرض العالمي، دعا الأزهر إلى عدم إلحاق الضرر بالأرض التي وهبنا الله إياها نظيفة نقية صالحة للحياة، والابتعاد عن كل الممارسات الخاطئة التي تضر بها وتؤثر على حياة البشر"، كما أسست جامعة الأزهر لجنة " لخدمة المجتمع وتنمية البيئة" من أهدافها جعل الجامعة صديقة للبيئة ومنتجة للطاقة الشمسية، كما تبنى قطاع المعاهد الأزهرية المسؤول عن التعليم الأزهري قبل الجامعي، خلال العامين الماضيين، برنامج توعية لتلاميذ المرحلتين التمهيدية والابتدائية حول الحفاظ على البيئة.

ودعا وكيل الأزهر، إلى تطبيق بعض الأفكار الضرورية في هذا السياق، والتي من أبرزها غرس فكرة العناية بالبيئة والمحافظة عليها لدى الناشئين من خلال المناهج والكتب الدراسية والبرامج المختلفة، وتكاتف جهود مؤسسات المجتمع المختلفة، بدءا بالأسرة و مرورا بالمؤسسات التعليمية والدعوية والتثقيفية للقيام بدورها التربوي والتوعوي، مؤكدًا أن إصلاح البيئة يحتاج إلى إنسان صالح أولًا، ومناشدة الدول وحث الحكومات على سن القوانين والتشريعات التي تردع ملوثي البيئة بعقوبة مانعة، وملء الفراغ التشريعي في بعض البلدان.

كما دعا وكيل الأزهر، إلى تبادل المعلومات بين الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بشأن المشكلات البيئية بسرعة وبدقة، بعيدًا عن الجوانب الإجرائية والشكلية، وذلك للانتفاع بها واستخدامها في مواجهة أي خطر يهدد البيئة.

وفي ختام كلمته، شدد وكيل الأزهر، على ضرورة أن نؤدي الأمانة تجاه بيئتنا كما أمرنا الله عز وجل، متعهدا بدعم كل من لديه فكرة أو رؤية تفيد وطننا واجيالنا.

وشهد مركز الأزهر للمؤتمرات اليوم احتفالية الدورة الثانية من "الأسبوع العربي للبرمجة" تحت عنوان: "الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة"، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، والدكتور أشرف عزازي، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ورئيس اللجنة العلمية للأسبوع العربي للبرمجة الدكتور إبراهيم فتحي معوض.