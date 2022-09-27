الاحتجاجات في إيران لن تكون الأخيرة

أظهرت مقاطع الفيديو، التي انتشرت على الإنترنت، الاحتجاجات التي ضجت في إيران بسبب وفاة شابة تبلغ من العمر 22 عامًا، كانت قد احتجزتها شرطة الآداب في البلاد.

لكن تلك الومضات تظهر أن الغضب العام في جميع أنحاء البلاد، الذي كان يغلي مرة واحدة فقط، بدأ يغلي مجددا.

وتمثل المظاهرات التي أحاطت بوفاة مهسا أميني - والقمع الحكومي - أحدث حلقة من الاضطرابات، التي تسيطر على إيران منذ عام 1979.

ويشير محللون إلى أن هذه الانتفاضة لن تكون الأخيرة، حيث تتأرجح إيران بين الأزمات في الداخل والخارج.

46 مدينة

وانتشرت الاحتجاجات على وفاة أميني، عبر 46 مدينة وبلدة وقرية إيرانية على الأقل.

وأشار التلفزيون الحكومي إلى مقتل ما لا يقل عن 41 متظاهرا وشرطة، منذ بدء الاحتجاجات في 17 سبتمبر. وتشير إحصائية للبيانات الرسمية للسلطات إلى أن عدد القتلى لا يقل عن 13 شخصًا، مع اعتقال أكثر من 1200 متظاهر.

لكن حملة القمع المشددة لم تكن مفاجئة، بالنظر إلى تاريخ إيران الحديث.

واعتبرت الجمهورية الإيرانية نفسها مهددة، وأسفرت تفجيرات عام 1981 التي ألقي باللوم فيها على منشقين، عن مقتل العشرات من كبار المسؤولين. حتى أن أحدهم أصاب الذراع اليمنى للمرشد الأعلى علي خامنئي بالشلل.

دعم الوقود

كما هاجمت قوات الأمن، بما في ذلك متطوعون يركبون دراجات نارية، مع الحرس الثوري الإيراني، المتظاهرين السلميين.

و تم تصوير بعض المتظاهرين على ما يبدو وهم يشعلون النيران، ويقلبون سيارات الشرطة ويقاتلون ضد شرطة مكافحة الشغب. وتشبه هذه المشاهد تلك التي حدثت في عام 2019، بعد أن أسقطت الحكومة دعم الوقود، ما دفع المتظاهرين إلى إشعال النيران في محطات الوقود ونهب البنوك. وتقول جماعات حقوقية إن الاضطرابات التي اجتاحت أكثر من 100 مدينة وبلدة - والحملة الحكومية التي أعقبت ذلك - قتلت أكثر من 300 شخص وأدت إلى اعتقال الآلاف.

وبسبب القيود المفروضة على الإنترنت، لا يزال من غير الواضح، ما إذا كانت الاحتجاجات الأخيرة قد طغت على مظاهرات عام 2019.

واستخدمت جماعات المعارضة المنفية والمتشددون الإيرانيون، المقاطع القصيرة على الإنترنت لرسم صورهم الخاصة للاضطرابات حيث تظل الحكومة صامتة إلى حد كبير. ويواجه المراقبون المستقلون مثل نشطاء حقوق الإنسان التهديدات والترهيب والاعتقال في إيران. كما أن هناك رسائل نصية من الحكومة إلى الجمهور تحذر من اتهامات جنائية للانضمام إلى المظاهرات. ووفقًا للجنة حماية الصحفيين، من المعروف أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 18 مراسلاً حتى الآن في إطار حملة القمع. الولايات المتحدة

وفي طهران، بدأ العداء تجاه الولايات المتحدة مع انقلاب عام 1953 المدعوم من الولايات المتحدة، أدت أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية عام 1979 إلى تأجيج العداء تجاه إيران.

ويستمر انعدام الثقة المتبادل حتى اليوم. منذ انهيار صفقة في عام 2015، تهدف إلى الحد من طموحات طهران النووية.

ورفضت الحكومة الإيرانية الاحتجاجات الأخيرة باعتبارها مؤامرة أجنبية، وليست تعبيرًا عن الغضب العام من وفاة امرأة محتجزة فقط.

وتم قرار من الحكومة بتقييد Instagram وLinkedIn و WhatsApp - ثلاثة من آخر تطبيقات الوسائط الاجتماعية الغربية العاملة في البلاد - إلى الحد من قدرة المتظاهرين على تنظيم ومشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بهم مع العالم الخارجي.

وبدلاً من ذلك، لا تجد سوى المقاطع القصيرة طريقها للخروج، بما في ذلك مقاطع من قوات الأمن، تطلق النار على المتظاهرين والنساء بتحد يقصصن شعرهن.

أصبحت السياسة الإيرانية منعزلة ومتصلبة.

الحركة الخضراء

كما أن هناك جولات أخرى للاضطرابات حدثت في طهران، كتلك في عام 2009، عندما خرج الملايين إلى الشوارع كجزء مما يسمى بالحركة الخضراء للاحتجاج على الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، وتبدو المظاهرات الأخيرة عفوية وبلا قيادة.

حتى لو أدت حملة القمع الحكومية في نهاية المطاف إلى قمع الاحتجاجات، فمن المحتمل ألا تقضي على الغضب العميق.

لقد انهار الاقتصاد الإيراني، ودمرت العقوبات الغربية مدخرات جيل كامل. وانخفضت قيمة العملة من 32 ألف ريال للدولار في 2015، إلى 315 ألف ريال للدولار في 2022. ويحاول الشباب الإيراني بشكل متزايد إيجاد سبل عيش جديدة في الخارج مهما كان الثمن. وأصبحت السياسة الإيرانية منعزلة ومتصلبة.

وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2021، تم استبعاد جميع المتنافسين الجادين، للسماح لإبراهيم رئيسي، أحد رعايا خامنئي، بتولي الرئاسة في أقل تصويت وإقبال في تاريخ الجمهورية الإيرانية.

أسباب تعزز من استمرار الاحتجاجات في إيران:

انهيار الاقتصاد الإيراني

تدمير العقوبات الغربية مدخرات جيل كامل

انخفاض قيمة العملة من 32 ألف ريال للدولار في 2015 إلى 315 ألف ريال للدولار في 2022.

يحاول الشباب الإيراني بشكل متزايد إيجاد سبل عيش جديدة في الخارج مهما كان الثمن.