شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي اليوم| الفريق يواصل استعداداته لمباراة كريستال بالاس.. وجيمس يتحدث عن "حلم" كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز أخبار نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الإثنين الموافق 26 سبتمبر، وذلك يأتي كالتالي..

ريس جميس يفجر تصريحات مثيرة عبر موقع نادي تشيلسي الرسمي

نشر نادي تشيلسي الإنجليزي تصريحات مثيرة للاعب الفريق ريس جميس، يتحدث فيها عن مدى سعادته بالتواجد في صفوف البلوز ورغبته في النهوض بالفريق إلى الساحات العليا من جديد.

أكد جيمس: "إنه شيء رائع أن تقوم بأدوار هجومية وتساعد فريقك على تسجيل الأهداف، لكن في بعض الأحيان لا يصبح هذا متاحًا أو ممكنأ، وينصب تركيزك على الدفاع بشكل جيد وإغلاق المساحات أمام المنافس".

واستمر: "في كرة القدم كل شيء وارد، فمن الممكن أن يتحول الملعب من وضعية الهجوم إلى الدفاع من خلال هجمة مرتدة، أو العكس أيضًا، ولذلك، يجب عليك أن تظل يقظًا وألا تفكر في إراحة نفسك مطلقًا أثناء اللعب".

وواصل: "أعتقد أنني قدمت أداءً قويًا خلال الموسم الماضي، لقد حققت أرقام جيدة على مستوى الأهداف وصناعتها أيضًا، كما أنني قدمت مع فريقي أداءً دفاعيًا حيدًا مع وحصلنا على عدد كبير من الشباك النظيفة، لكن باغتتني الإصابة التي أبعدتني عن أرضية الميدان لقرابة أربعة أشهر"

وشدد جيمس: "أعتقد أنني سأقدم موسمًا أقوى مما كنت عليه في الموسم الماضي، شرط ألا أتعرض لإصابة طويلة مرة أخرى".

وواصل الحديث مؤكدًا: "كانت السنوات القليلة الماضية جيدة بالنسة لي، لكن أريد تقديم المزيد، لقد وصلت مع فريقي لعدد كبير من النهائيات وخسرنا أيضًا عدد كبير من المباريات الحاسمة، لذا أريد تعويض ذلك بشدة، أتمنى تحقيق كل شيء، وأرغب أيضًا في المشاركة مع المنتخب خلال كأس العالم، أحلم بتحقيق هذه البطولة بالطبع كجميع اللاعبين".

تشيلسي يواصل استعداداته لمواجهة كريستال بالاس

يستمر نادي تشيلسي في مواصلة الاستعدادات لمباراة كريستال بالاس المقرر أن تقام مساء السبت القادم الموافق 1 اكتوبر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعرف على توقيت مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

تنطلق ركلة البداية مساء السبت القادم في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.