شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدنمارك: تسرب غاز في بحر البلطيق قرب مسار "نورد ستريم2" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت هيئة الملاحة البحرية الدنماركية، يوم الإثنين، عن تسرب غاز في بحر البلطيق قرب مسار خطّ أنابيب ”نورد ستريم 2“ الذي يربط روسيا بألمانيا ويسجل حسب السلطات الألمانية انخفاضا غير مفسّر في ضغط تدفّق الغاز.

وقالت الهيئة في إشعار للسفن نقلته ”فرانس برس“ إن ”تسرّب الغاز جنوب شرق جزيرة بورنهولم الدنماركية يشكّل خطرا على الملاحة البحرية والملاحة محظورة ضمن دائرة خمسة أميال بحرية (نحو تسعة كيلومترات) حول الموقع المبلّغ عنه“.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن في شباط/فبراير الماضي، تعليق المصادقة على ”نورد ستريم 2″، وهي أمر ضروري ”لتشغيله“، في أعقاب العقوبات التي تم فرضها على روسيا بعد غزو أوكرانيا.

ولم يكن خط أنابيب الغاز الذي اكتمل إنشاؤه في الخريف الماضي، قيد الخدمة بعد بسبب عرقلة قانونية من الهيئة الناظمة الألمانية للطاقة، إذ إنه لا يمتثل بعد للتشريعات الأوروبية والألمانية في هذا القطاع.

ويقع الخط في قلب معارك جيوسياسية واقتصادية منذ ولادة فكرة إنشائه.

وعلى مدى سنوات، سبب المشروع خلافات بين الولايات المتحدة وألمانيا، المروج الرئيس للمشروع، وكذلك بين الأوروبيين، وأيضا بين روسيا وأوكرانيا.

تظاهرات فى ألمانيا للمطالبة بعودة ضخ الغاز

تظاهر مئات المواطنين الألمان، الأحد، في مدينة لوبمين في أقصى شمال شرقي ألمانيا، مطالبين بإعادة فتح خط "نورد ستريم 2"، الذي يجلب الغاز من روسيا إلى بلادهم.

ورفع المتظاهرون الألمان لافتات على بعضها "غاز أميركا لا.. غاز نورد ستريم 2 نعم"، كما رفعوا أعلاما روسية، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وفي لافتات أخرى، المتظاهرون "افتحوا نورد ستريم 2"، و"الحكومة يجب أن ترحل".

واعترضت مجموعة من النساء الأوكرانيات التظاهرة، وصعدن على منصة أمامها حيث نددن بالحرب، لكن جرى إبعادهن سريعا.

ولمدينة لوبمين الألمانية صلة كبيرة بخط الغاز الروسي، فهي التي تستقبله بعد أن يمر أسفل سطح بحر البلطيق الذي تطل عليه.

وقال أحد منظمي التظاهرة مارتن كلين: "عندما يغلق شخص ما أنبوب الغاز، فإن ذلك يعني إطفاء التدفئة. هذه الظروف ليست طبيعية ولا يمكن أن تكون".

وأضاف: "ألمانيا واحدة من أغنى دول العالم وشيء من هذا القبيل أمر غير مقبول".