شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات طلابية ومبادرات لذوى الهمم وإقامة معارض غذائية مخفضة.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" في المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأثنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة

نظمت أمانة حي مدينة نصر 3، احتفالية كبري لتكريم 1500 طالب وطالبة من أوائل الثانوية العامة والمتفوقين دراسية في المرحلة الثانوية، بحضور نحو 3000 من أولياء الامور، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من القيادات التنفيذية بشرق القاهرة وشارك أيضاً عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وخلال الإحتفال تم تكريم عدد من القائمين على العملية التعليمية في مدينة نصر وفي نهاية الإحتفال تم إجراء سحب علني لتوزيع الهدية العينية على أولياء الامور من الحضور، وقد ابدى الطلاب المكرمين وأسرهم سعادتهم الشديدة بهذا التكريم واللفتة الكريمة من الحزب.

وفي محافظة الجيزة

تواصلت فاعليات وأنشطة حزب مستقبل وطن لخدمة أهالي مراكز وأقسام المحافظة في مختلف المجالات، ففي قسم الطالبية تم افتتاح المعرض الرابع لمستلزمات المدارس استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد بحضور نواب وقيادات الحزب بالطالبية مع منح الأهالي نسب خصم كبيرة على كافة المعروضات تخفيفًا عن كاهلهم.

كما أطلقت أمانة قسم الجيزة مسابقة "إبداع" والتي تهتم بإبراز المواهب الفنية للأطفال ذوي الهمم وتم منح الهدايا التذكارية على الفائزين والمشاركين بالمسابقة.

كما نظمت أمانة قطاع الأعمال بالمحافظة، ندوة تثقيفية تناولت التخطيط الاستراتيچي وتنمية المهارات الإدارية وتطوير القيادات وذلك بحضور كوادر وشباب الحزب بالمحافظة.

كما نظمت أمانة مركز البدرشين، ندوة تعريفية بقرية الشنباب بحقوق المواطن في السلع التموينية.

كما شهد نادي الترسانة الرياضي استضافة المباريات النهائية للدور الأول لأقسام العجوزة والدقي وإمبابة بحضور قيادات الحزب وأعضاء هيئته البرلمانية وتم توزيع الجوائز على الفرق الفائزة بالمراكز الأولى وتم منح جوائ لأفضل اللاعبين وحراس المرمى، وذلك في الوقت الذي انطلق فيه دوري مستقبل وطن بالطالبية بمشاركة 14 فريقًا ودخلت المسابقة مرحلة الحسم بأوسيم بإقامة دورة ثلاثية لتحديد الفريق البطل الذي يمثل أوسيم بالدور الثاني للمسابقة على مستوى محافظة الجيزة.

وفي محافظة أسيوط

نظمت أمانة مركز الغنايم، لقاءا شعبيا بين المواطنين ونواب حزب مستقبل وطن لمركز الغنايم تحت شعار إحنا معاك وذلك للعام الثاني على التوالي، واستمر اللقاء لأكثر من 3 ساعات، حيث تمت مناقشة المشاكل المتعلقة والخطط الزمانية لإنهاء المشروعات القومية كمشروع الصرف الصحي وكذلك مشكلات مستشفى الغنايم، ومشكلات رصف الطرق واعتماد التخطيط العمراني الجديد لمركز الغنايم وازدواج طريق الغنايم اسيوط ومشكلات عن بناء وتجديد وحدات الصحية.

كما نفذت أمانة مركز أسيوط، فعاليات نهائي دورى مستقبل وطن والذي انتهي بفوز فريق قرية ريفا، وجري ذلك بمشاركة 4 فرق، وسادت حالة من الروح الرياضية خلال المباريات.

وفى محافظة أسوان

تنظم أمانة مركز إدفو، فعاليات نهائي دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة بمركز شباب إدفو، يوم الجمعة المقبل الموافق 29 سبتمبر، فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

وفى محافظة البحيرة

تواصل أمانات مراكز إدكو وأبو المطامير والرحمانية وكفر الدوار وأبو حمص، فعاليات مباريات دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة 2022، داخل المحافظة وشهدت أجواء ساخنة وحماسية بين الفرق المشاركة في بطولة الدوري.

كما أقامت أمانة مركز إدكو، معرضًا لبيع مستلزمات المدرسية والشنط والزي المدرسي، بخصومات من 15 إلى 30% على المعروضات، وذلك في نادي المعلمين.

كما نظمت أمانة قسم كفرالدوار، قافلة طبية، للكشف عن الفيروسات سي وبي بالمجان وأيضا العلاج مجانا وذلك في نطاق الوحدة الحزبية بالمراكبية والمناطق المجاورة، تأتي القافلة الطبية، ضمن عدد من القوافل المزمع تنفيذها بكفر الدوار خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون بين أمانتي الصحة والسكان والعمل الجماهيري والوحدة الحزبية بالمراكبية بكامل تشكيلاتها.

وفي محافظة بني سويف

أقامت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بندر ببني سويف، معرضين لبيع حلوى المولد النبوي بأسعار مخفضة للمواطنين، بميداني المديرية وحارث بمدينة بني سويف لخدمة أهالي المحافظة، وسط إقبال من المواطنين في الساعات الأولى لتشغيل المعرضين، حيث ضم المعرضين أنواعا مختلفة من الحلوى بأسعار مخفضة.

كما تمكن فريق الحي البحري بمدينة الفشن من الفوز في المباراة النهائية بتصفيات دوري مستقبل وطن أمانة مركز الفشن، والصعود إلى تصفيات المحافظة، عقب تغلبه على فريق قرية شنرا بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مركز شباب الفشن، كما شهدت الإحتفالية تكريم أحسن لاعب في البطولة، وافضل لعب نظيف في البطولة، وهداف البطولة.

وفي محافظة الدقهلية

تواصل أمانات مراكز المنصورة، ونبروه، وأجا، والسنبلاوين، ودكرنس، وتمي الأمديد، والجمالية، وبلقاس، فعاليات مباريات دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة 2022، داخل المحافظة وشهدت أجواء ساخنة وحماسية بين الفرق المشاركة في بطولة الدوري.

وفي محافظة دمياط

تواصل أمانة المجالس المحلية بالمحافظة، مبادرة "أهلا مدرستي"، لتوزيع الحقائب المدرسية الشاملة، علي الطلاب والطالبات، والتي تحتوي علي الأدوات المدرسية، وذلك احتفالا بعودة العام الدراسي الجديد.

كما نظمت أمانة مركز الزرقا، قافلة طبية للكشف بجميع التخصصات، بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات بالتنسيق مع مركز شباب سيف الدين، وشهدت القافلة اقبالا كبيرا حيث تم الكشف علي مايقرب من 1000 وسط تنظيم واتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية اللازمة.

وفي محافظة الفيوم

نظمت أمانة مركز ابشواي، ندوة تثقيفية تحت عنوان "التغيرات المناخية ومدي تأثيرها عالمياً ومحلياً"، وعقدت الندوة بمقر امانة الحزب بمركز ابشواي، وتناولت الندوة التعريف بمفهوم التغيرات المناخية والأثار والتداعيات للتغيرات المناخية على مصر والعالم ودور الدولة فى مواجهة خطورة التغيرات المناخية.

كما تواصل أمانة مركز ابشواى، توزيع عدد من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة واللحوم علي المواطنين الأكثر احتياجا، وذلك من خلال المرور علي المنازل وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الاكثر احتياجا.

كما اختتمت أمانة بندر أول الفيوم، مباريات دوري مستقبل وطن المركز الثالث والرابع وذلك أمس الأحد، على أرض ملعب نادي دارماد.

وفي محافظة الغربية

أعلنت أمانة قسم ثالث المحلة، عن إقامة، أكبر معرض لبيع السلع الغذائية ومستلزمات المدراس، بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر وأولياء الأمور.

كما نظمت أمانة المرأة بمركز المحلة، ندوه ومحاضرة للكشف عن الأطفال بقرية الدواخلية، كما تم توجيه الإرشادات وتوعية الأمهات وجميع الحاضرات والاستماع إلي المشكلات التي تواجه أطفالهن، وذلك استكمالا لمبادرة الكشف عن الاطفال المتاخرين لغويا وعن صعوبات التعلم والخنف والتلعثم.

كما كرمت أمانة مركز السنطه، في نهائى دورى مستقبل وطن فى نسخته الرابعة، طلائع مركز شباب شبراقاص علي العرض الرياضى الذي قاموا به تحت عنوان، "قطرة ماء تساوى حياة"، الحاصل على المستوي الثالث على مستوي الجمهورية في مسابقة كيدزشو للعروض الرياضية والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة بإستاد القاهره الدولى بجائزة مالية قدرها 8000، كما تم تكريم فريق القرشيه بطل دورى مستقبل وطن بمركز السنطه فى نسخته الرابعة وفريق اشناواي الفائز بالمركز الثانى وفريق شبرابيل الفائز بالمركز الثالث وتم توزيع الميداليات والكؤوس والجوائز الماديه علي الفرق الثلاثة.

كما فاز فريق الوحدة الحزبية بكفر المحروق في مدينة كفر الزيات، بنتيجة المباراة النهائية لدوري مستقبل وطن لكرة القدم بكفر الزيات بأربعة أهداف لثلاثة أهداف لفريق مدينة كفر الزيات، جاء ذلك خلال المباراة النهائية التي تم أقامتها بملعب مركز شباب مدينة كفرالزيات، وشهدت المباراة منافسة ساخنة بين الفريقين ونجح فريق كفرالمحروق في حسم اللقاء في الدقائق الأخيرة قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، وتم تكريم الفريق صاحب المركز الثاني وكذلك الفريق صاحب المركز الثالث ومنح كأس البطولة للفريق الفائز بالبطولة وهدايا عينية وميداليات للفرق الثلاثة وكذلك مكافأت مالية.

وفي محافظة الإسماعيلية

تواصل أمانتي مراكز القنطرة غرب، وقسم ثاني الإسماعيلية، فعاليات مباريات دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة 2022، داخل المحافظة وشهدت أجواء ساخنة وحماسية بين الفرق المشاركة في بطولة الدوري.

وفي محافظة مطروح

تواصل أمانات مراكز براني، والضبعة، والحمام، والنجيلة، ومطروح، فعاليات تصفيات مباريات دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة 2022، داخل المحافظة وشهدت أجواء ساخنة وحماسية بين الفرق المشاركة في بطولة الدوري.

وفي محافظة المنيا

نظمت أمانتي مركزي بني مزار ومغاغة، قافلتين طبيتين الأولى بمدينة بني مزار بالتعاون مع مستشفى الصفوة وتمكنت من الكشف على 144 حالة وشملت تخصصات باطنة، عظام، أطفال، جلدية، جراحة، رمد، أنف وأذن، وأما

الثانية في قرية العباسية بمركز مغاغة، وتمكنت من الكشف على 450 حالة وتحويل 25 حالة لإجراء عمليات عيون وعظام بالمجان، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت جميع التخصصات بالإضافة إلي عمل التحاليل والأشعة، وإجراء بعض العمليات الجراحية، وصرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات، ولاقت القافلتين إقبالا كبيرا من قبل المواطنين.

وفي محافظة المنوفية

اختتمت أمانة مركز السادات، من فعالية القافلة الطبية الشاملة في قرية كفرداود، والتي ضمت تخصصات، الباطنة والجراحة والأطفال والرمد والأسنان وأنف وأذن وولاده ونسا والجلدية، وشملت القافلة صيدلية لصرف الأدوية للأهالى مجانا، دون أى مقابل بالإضافة إلي معمل التحاليل ومعمل الأشعة وكانت حصيلة القافلة في اليوم الأول 895 كشف في التخصصات المختلفة واليوم الثانى 897 كشف بإجمالى 1795 كشف علي مدار يومى الأربعاء والخميس بالإضافة إلى 160 تحليل و18 أشعة و15 تحويل للمستشفى العام بالسادات، وجاءت القافلة لخدمة أهالينا فى قرية كفرداود والعزب المجاورة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعوية علي هامش القافلة الطبية.

كما تواصل أمانات مراكز منوف، وقويسنا، وتلا، والباجور، وأشمون، فعاليات تصفيات مباريات دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة 2022، داخل المحافظة وشهدت أجواء ساخنة وحماسية بين الفرق المشاركة في بطولة الدوري.

وفي محافظة الوادي الجديد

أطلقت أمانة مركز الداخلة، مبادرة لاكتشاف ومقاومة سوسة النخيل الحمراء بقري المركز، بالتعاون مع مكتب متخصص في الاستشارات الزراعية، وذلك للاستشارات الزراعية بصفة عامة ومكافحة سوسة النخيل الحمراء بصفة خاصة وذلك بأسعار رمزية للمزراعين، وبدأت هذه المبادرة اليوم بعزبة برباية بعزب القصر وستواصل برنامجها لجميع قري الداخله خدمة للمزارعين وحفاظا على ثروة النخيل.

كما نظمت أمانة مركز الخارجة، احتفالية للأطفال ذوي الهمم، في نادي التعمير، وشهد الإحتفال مجموعة من الفقرات الفنية هذا إلى جانب باقة من الأغاني الطربية، واختتم الحفل بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على الحضور .

وفي محافظة بورسعيد

اختتمت أمانة حي الزهور فاعليات فعاليات نهائي «دوري مستقبل وطن» لكرة القدم للموسم الرابع، في حفل كروي ضخم، وتوج فريق " ام خلف" بطلا للنسخة الرابعة بدوري مستقبل وطن بحي الزهور في محافظة بورسعيد، عقب تحقيقه الفوز على فريق لاتينو بهدف نظيف بعد مباراة قوية جمعت الفريقين في النهائي بملعب نادي الرباط، وسط حضور جماهيري كبير، وحصل فريق "ام خلف" علي كأس البطولة وميداليات المركز الأول، بينما احتل فريق "لاتينو" المركز الثاني ومُنح الميدالية الفضية وفريق "النسر الاخضر " احتل المركز الثالث ومُنح الميدالية البرونزية.

كما افتتح قسم الشرق، فعاليات دور ال 16 من مسابقة دوري مستقبل وطن فى نسختها الرابعة تحت شعار “الرياضة للجميع – أنت بطل” بمشاركة 16 فريق، وذلك ضمن فعاليات بطولة الدوري على مستوى أحياء وأقسام محافظة بورسعيد، وشهدت فعاليات دور ال 16 بقسم الشرق، إحتفالية افتتاح بالسلام الوطني وبعض الأغاني الوطنية، ثم أقيمت مباراة افتتاحية لرواد وقدامي كرة القدم ببورسعيد، ثم شمل اليوم الأول 4 مباريات تم خلالها مبارتين استعراضيتين للبراعم وأيضا للكرة النسائية.

كما تنطلق اليوم الأثنين، فعاليات الأدوار التمهيدية لنهائيات دوري مستقبل وطن بأمانة قسم العرب بمحافظة بورسعيد، وتقام مباريات البطولة بقسم العرب، على ملعب نادى المعارف في السابعه مساءً، حيث يتنافس 8 فرق للفوز بالمركز الأول على مستوى القسم والتأهل للدوري على مستوى المحافظة ومنها على مستوى الجمهورية.

كما إفتتح قسم بورفؤاد ثاني بحزب مستقبل وطن أمانة بورسعيد، فعاليات الأدوار التمهيدية من مسابقة دوري مستقبل وطن فى نسختها الرابعة تحت شعار “الرياضة للجميع – أنت بطل” بمشاركة 8 فرق، وذلك ضمن فعاليات بطولة الدوري على مستوى الأقسام بمحافظة بورسعيد، وشهدت فعاليات الأدوار التمهيدية حضور للقيادات الحزبية، وكذلك حضورًا جماهيريًا مكثفًا أضفى حالة من الإثارة في الملعب بين اللاعبين، وذلك بمشاركة أعضاء الهيكل التنظيمي لأمانة الحزب ببورفؤاد ثاني، وأمناء الوحدات والمساعدين.

وفي محافظة القليوبية

أقامت أمانة مدينة بنها، الدور قبل النهائي لدوري مستقبل وطن الموسم الرابع، بملاعب وردة أرينا ببنها، وقد وصل للدور قبل النهائي أربع فرق وهم فريق البرنس، الاصلاح الزراعي، المنشية، وفريق عزبة السوق، وفاز فريق عزبة السوق في الدور النهائي علي فريق الاصلاح في المباراة النهائية.

كما أقامت أمانة مدينة العبور، الدور قبل النهائي لدوري مستقل وطن الموسم الرابع، بملاعب نادي سيتي كلوب العبور وقد وصل للدور قبل النهائي أربع فرق وهم فريق شباب العبور، نجوم المستقبل، نجوم العبور، وفريق نجوم مصر، وقد جائت المباريات فى غاية الندية والقوة بين الفرق الأربع للفوز ببطاقة التأهل للمباراه النهائية لتصفيات مدنة العبور يوم الجمعة المقبل المؤهلة لتصفيات المحافظة.

كما وزعت أمانة مدينة كفر شكر، حقائب المدرسية الشاملة كافة الأدوات، وذلك علي الطلاب والطالبات الغير قادرين، لتخفيف العبء علي المواطنين، واحتفالا بالعام الدراسى الجديد.

وفي محافظة الشرقية،

واصل ماراثون دوري مستقبل وطن لكرة القدم منافساته بين الفرق فى دور الثمانية بمراكز الزقازيق وفاقوس وديرب نجم والحسينية والإبراهيمية وأولاد صقر، وشهدت منافسات حماسية قوية بين المتنافسين نظرًا لحرصهم على الصعود للتصفية على مستوى المحافظة والجمهورية والكشف عن المواهب وتقديمها للأندية الرياضية من خلال اللجان المنظمة.

وفي محافظة جنوب سيناء

تواصل أمانة مدينة دهب، توزيع عددا من الحقائب شاملة المستلزمات المدرسية، علي الطلاب والطالبات الغير قادرين لليوم الثاني خلال زيارته للوديان، احتفالا بالعام الدراسي الجديد استمرارا لمبادرة الحزب كل عام لتخفيف الأعباء على الأسر والطلبة ودعما للعملية التعليمية.

وفي محافظة سوهاج

تواصل أمانة مركز دار السلام، فعاليات تصفيات مباريات دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة 2022، على ملعب مدارس العلا الخاصة، وشهدت أجواء ساخنة وحماسية بين الفرق المشاركة في بطولة الدوري.

كما نظمت أمانة مركز المراغة، قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات الطبية، وذلك في قرية الشيخ يوسف، ولاقت القافلة الطبية حضور وترحيب من المواطنين.

وفى محافظة البحر الأحمر

أقامت أمانة مدينة القصير، المباراة النهائية وحفل الختام للدورى بالمدينة، والذى شهد حماس الجميع لاعبين وجماهير، وأسفرت النتائج عن صعود فريق المالكى للعام الثانى على التوالى بينما حاز فريق الكابتن على المركز الثانى خلال البطولة.

وفي محافظة الإسكندرية

استضافت أمانة قسم المنتزه ثان ندوة حول الوعي المجتمعي، وذلك في حضور أعضاء هيئة مكتب القسم، وأعضاء الحزب، وتناولت الندوة أهمية رفع الوعي المجتمع لدى المواطنين ومساندة دور الدولة في القضايا المجتمعية وزيادة التواصل مع الجماهير لدعم انتشار الحزب بالشارع السكندري.

كما أقامت أمانة قسم رمل ثان، معرضا خيري للأدوات المدرسية والملابس والشنط، وتم توفير خصومات على هذه المُنتجات، بمناسبة بدأ العام الدراسي الجديد.

كما نظمت أمانة قسم برج العرب، ندوة للتثقيف المالي للسيدات إقتصاديا، وذلك لنشر الثقافة المالية ومبادئ علم الاقتصاد المنزلي، ومعاونة سيدات المنازل على التكيف مع الظروف الاقتصادية وفقا للدخل الشهري للأسرة.

كما نظمت أمانة قسم منتزة أول، ندوة بعنوان «المناخ وتأثيره على الآثار»، لمناقشة ظواهر تغيرات المناخ وكيفية الحفاظ على البيئة، في ظل استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتخدة للمناخ، وعرض خلال الندوة نتائج التغيرات المناخية على الآثار مع اقتراح حلول لهذه القضية.

كما نظمت أمانة قسم الدخيلة، حملة نظافة للمقابر، بالتعاون مع نهضة مصر، وذلك للحفاظ على مستوى النظافة المطلوب.

كما نظمت أمانة قسم الدخيلة، ندوة تحت عنوان «المعاملة الحسنة بين الزوجين»، قدمها الشيخ عبدالحميد عبدالوهاب، لنشر تعاليم المعاملة الحسنة الطيبة التي يجب أن تكون موجودة بين الأزواج.

كما أقيمت فعاليات ختام دورى مستقبل وطن بقسم العطارين، والتي أقيمت على ملاعب نادى دولز بمنطقة اللبان، وأسفرت نتيجة المباريات عن فوز فريق سيد البلد بالمركز الأول على مستوى القسم وتاهله إلى نهائيات البطولة على مستوى المحافظة.

كما أقيمت فعاليات ختام دورى مستقبل وطن بقسم المنتزة أول والتي أقيمت على ملاعب نادى الأطباء، وأسفرت نتيجة المباراة النهائية عن فوز فريق النجوم بالبطولة على مستوى القسم وتأهله إلى النهائيات على مستوى المحافظة.

كما أقيمت فعاليات ختام دورى مستقبل وطن بقسم المنشية والتي أقيمت على ملاعب نادى دولز بمنطقة اللبان، وأسفرت نتيجة المباريات عن فوز فريق شباب المنشية بالمركز الأول، وشباب الجوهرة المركز الثانى، بينما إحتل فريق سيدي الجداوى المركز الثالث.

كما نظمت أمانة قسم العامرية أول، ندوة التغيرات المناخيه وتأثيرها على الزراعة والبيئة، بمقر الجمعية الزراعية المشتركة بالنهضة، والتي حضورا لافتا من أعضاء هيئة المكتب وأعضاء الحزب، حيث حضر امناء الوحدات بالنهضة، ورؤساء الجمعيات الزراعية بالنهضة، وكبار المزارعين وجمع من المواطنيين.

كما نظمت أمانة قسم عامرية ثان، ندوة عن الإسعافات الأولية، خصيصا لأولياء أمور لاعبي الألعاب الفردية، لضمان سلامتهم دائما، ولرفع وعي أهالي الدائرة بمهارات الإسعافات الأولية الضرورية.

كما نظمت أمانة قسم العامرية ثان، ندوة عن الإسعافات الأولية، خصيصا لأولياء أمور لاعبي الألعاب الفردية، لضمان سلامتهم دائما، ولرفع وعي أهالي الدائرة بمهارات الإسعافات الأولية الضرورية.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.