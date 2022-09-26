الخطوط الجوية الروسية تستأنف رحلاتها لشرم الشيخ والغردقة اعتبارا من أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" عن استئناف رحلاتها المنتظمة من مطار "شيريميتيف" الدولي بموسكو إلى شرم الشيخ والغردقة في مصر، اعتبارا من الأول من أكتوبر القادم، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وأعلنت الخطوط الجوية الروسية في وقت سابق عن خططها لإطلاق سلسلة رحلات من مطار سوتشي الدولي إلى شرم الشيخ والغردقة اعتبارا من 30 أكتوبر.

يذكر أن الطيران المباشر بين مصر وروسيا توقف في خريف 2015، عقب حادث طائرة الركاب الروسية.

وتم استئناف حركة الطيران بين روسيا ومطار القاهرة عام 2018، مع توقف رحلات الطيران العارض من روسيا إلى المنتجعات السياحية المصرية.