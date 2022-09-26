​"القومي لذوي الإعاقة": اختيار هشام سليمان سفيرا شرفيا للمجلس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة إيمان كريم، اختيار مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لشئون قطاع الإنتاج الفني، المنتج الفني هشام سليمان، سفيرًا شرفيًا للمجلس وللأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2022- 2023.

وقالت المشرف العام على المجلس، اليوم الاثنين، إن اختيار المنتج الفني، هشام سليمان، لهذا المنصب الشرفي جاء من منطلق إيمان المجلس بأهمية القوة الناعمة المتمثلة في الإعلام والفن والدراما والثقافة في توصيل الرسالة المجتمعية الصحيحة خاصة فيما يتعلق بقضايا وحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأضافت أن اختيار هشام سليمان جاء لجهوده الطويلة والمستمرة في دعم وخدمة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وإيمانه المستمر بضرورة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، خاصة وأنه كان صاحب فكرة ظهور أول مقدم برامج من الأشخاص ذوي الإعاقة على شاشات الفضائيات وتحديدا قناة DMC في 2019 في أول تجربة حقيقية وواقعية للدمج الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة، لتصبح رحمة خالد، أول مذيعة من الأشخاص ذوي الإعاقة بمتلازمة داون على مستوى العالم، مشيرة إلى أن له خبرات سابقة ومستمرة في تنظيم المهرجانات والاحتفالات الداعمة لقضايا الإعاقة، من خلال إبرام بروتوكول تعاون بين شبكة قوات DMC عندما كان رئيسها وملتقى "أولادنا" لفنون ذوي الإعاقة لعامين متتاليين.

وتابعت الدكتورة إيمان كريم أن سليمان هو من كتب كلمات أغنية "صعبة الحياة" لملتقى "أولادنا"، وأكد وقتها أن كلماتها تعبر عن إحساسه الخاص بهم، وقام بتأليف كتاب بعنوان "نهارك سعيد.. يومك بيضحك"، الذي خصص إيراداته لصالح "مؤسسة أولادنا" لرعاية ذوي الإعاقة.

ومن بين جهوده الأخرى لدعم ذوي الإعاقة، لفتت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى أن سليمان أول من فكر في إنشاء قناة خاصة بالصم وضعاف السمع على وسائط الإعلام الرقمية، عبر يوتيوب وفيس بوك، وهو صاحب فكرة البحث عن قصص نجاح الأشخاص ذوي الإعاقة من داخل كل محافظات مصر لعرضها على هذه القناة، كما يقوم بتحرير باب أسبوعي ثابت في مجلة روزاليوسف باسم "نهارك سعيد ويومك بيضحك" حول إبراز مواهب وقدرات الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأكدت المشرف العام على المجلس أن فكرة اختيار سفير شرفي للمجلس سنويًا تأتي تقديرًا لجهود كل من يعمل ويساهم ويدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة على كافة المستويات.