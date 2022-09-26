مصرع فتاة سقطت من شرفة منزلها بالمنيا الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

لقيت فتاة عشرينية مصرعها، مساء اليوم الإثنين، في ظروف غامضة، إثر سقوطها من شرفة بالطابق الثالث في عقار بمدينة المنيا الجديدة، وتجرى الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة لمعرفة سبب السقوط.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورد بلاغ لقسم شرطة المنيا الجديدة، بمصرع فتاة إثر سقوطها من شرفة شقتها بمساكن الطيران بالحي الرابع بمدينة المنيا الجديدة.

بانتقال الاسعاف والأجهزة الأمنية، تبين أنها تبلغ من العمر 25 عامًا، وكانت تقف بشرفة المنزل وسقطت من الطابق الثالث، ونتج عن ذلك وفاتها في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحميات بحي جنوب مدينة المنيا، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي ومفتش الصحة لمناظرة الجثة وتوقيع الكشف الطبي، مع استمرار التحريات لمعرفة سبب السقوط.​