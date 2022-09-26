وزير خارجية قبرص: نخشي من الانجرار لصراع بين تركيا واليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - نيقوسيا - (د ب أ)

قال وزير خارجية قبرص إيوانيس كاسوليدس إن بلاده تشعر بالقلق من انجرارها إلى صراع محتمل بين اليونان وتركيا، مع تصاعد الخطاب السياسي بين البلدين.

وقال كاسوليدس اليوم الاثنين في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج "نخشى أن أي صراع في بحر إيجه سيؤثر علينا بشكل مباشر لأنه سيتم استخدامنا كأضعف نقطة في القصة بأكملها".

وقبل الانتخابات المقررة في العام المقبل، صعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من انتقاد ما تزعم أنقرة أنه حشد عسكري يوناني متزايد على جزر بحر أيجه، التي تعرف باسم جزر دودكانيس، القريبة من الساحل التركي وكذلك الدعم العسكري الغربي لأثينا.

وتعهد الرئيس التركي اليوم الاثنين باستخدام كل الوسائل اللازمة للدفاع عن مصالح بلاده في صراعها مع اليونان، كما استدعت الخارجية التركية السفير اليوناني.

وقال كاسولديس: "الاستماع إلى السيد اردوغان وهو يتظاهر أنه يتعرض للتهديد من اليونان، هو ما أصفه بأنه غير معقول وسخيف.. أنه هو الذي يهدد وهو الذي لديه سياسة تحريف التاريخ".