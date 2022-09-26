شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "التنسيقية" يشارك فى ندوة "الشباب وصناعة المستقبل" بمعرض دمنهور للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، في ندوة عن الشباب وصناعة المستقبل، عرضت تجربة التنسيقية ضمن فاعليات معرض دمنهور الخامس للكتاب بالتزامن مع احتفال محافظة البحيرة بعيدها القومي.

واستقبلت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وفد التنسيقية في مكتبة دمنهور العامة، وقام الوفد بجولة لأجنحة دور النشر المشاركة في المعرض.

وتوجهت النائبة رشا كليب بالشكر لنائب المحافظ وإدارة مكتبة دمنهور العامة، وتناولت كلمتها نبذة عن التنسيقية وتأسيسها ودورها في تفعيل الحوار بين مختلف التيارات السياسية.

وأكد النائب نادر مصطفى اهتمام التنسيقية بنشر الوعي الوطني وتوضيح المخاطر الداخلية والخارجية للتغلب على الصعوبات ومواجهة التحديات.

وأشار النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ، الى منتديات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتمثيل اعضاء التنسيقية على الجانبين التنفيذي والتشريعي والتكامل بينهما.

فيما أشارت النائبة هيام الطباخ إلى إعلاء التنسيقية للمصلحة العامة، مشددة على المنتديات داخل التنسيقية في الخروج بملفات مهمة للارتقاء بالعديد من القضايا الوطنية.

وتضمنت الندوة حوارا مفتوحا قدم خلاله الحضور من الشباب عدة أسئلة تناولت موضوعات الحوار الوطني والمشاركة السياسية، وأجاب عليها وفد التنسيقية.

ضم وفد التنسيقية من أعضاء مجلس النواب، نادر مصطفي رشا كليب، وهيام الطباخ، فيما شارك النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ، ومحمد غنيم، عضو التنسيقية.

كما حضر الندوة، إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، وأحمد هواش، مدير مكتبة دمنهور العامة، وكامل غطاس، رئيس الوحده المحلية لمركز ومدينة دمنهور.