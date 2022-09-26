العراق وبريطانيا يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، مع السفير البريطاني لدى العراق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين.

وقالت الرئاسة في بيان، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الاثنين، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، وبحث اللقاء العلاقات المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات لمواجهة التحديات المشتركة المتمثلة بمكافحة الإرهاب".