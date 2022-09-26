هل تحولت أفغانستان إلى مصدر تهديد للعالم؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ما زال الكثير من الأسئلة يتردد على ألسنة الأمريكان والغرب: هل لا تزال أفغانستان بالفعل تشكل تهديدا أمنيا للولايات المتحدة ومن ثم العالم؟ وهل استوعبت حركة طالبان الدرس لتتخلى عن التشدد والعنف؟ ولماذا عادت أفغانستان تشكل مصدر قلق أمني مجددا؟ فهل تعود لتصبح مرتعا للجماعات المتطرفة مرة أخرى؟

يقدم الدبلوماسي محمد أشرف حيدري، سفير أفغانستان السابق في سريلانكا الإجابة في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريت الأمريكية، حيث يؤكد أنه قبل 21 عاما، وقبل أن تُمكن حركة طالبان تنظيم القاعدة من شن هجمات 11 سبتمبر المأساوية من الأراضي الأفغانية، كانت أفغانستان أرضا لا تحكمها قواعد، فقد كانت العشرات من شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة الإقليمية والعابرة للحدود الوطنية تتجول بحرية، وشكلت خطرا أمنيا كبيرا على الولايات المتحدة وجيران أفغانستان والعالم.

طغيان طالبان

يضيف حيدري، الذي عمل أيضا نائبا لسفير أفغانستان لدى الولايات المتحدة والهند، وشغل سابقا منصب نائب مساعد مستشار الأمن القومي للبلاد، أنه في ظل نظام طالبان قبل الحادي عشر من سبتمبر، ساد الفصل العنصري بين الجنسين، وانهارت مؤسسات الدولة، وبلغت هجرة العقول ذروتها، واختفت الوظائف تماما، وأصبح النزوح حدثا يوميا، حيث حاول المدنيون بدافع اليأس، الفرار من الاضطهاد والقتل خارج نطاق القضاء. وأصبحت المخدرات، التي قادت الجريمة المنظمة، ومولت الإرهاب وطغيان طالبان، مادة التصدير الوحيدة لأفغانستان.

وبرر الزعيم الأعلى لطالبان الملا عمر ذات مرة أن هذه «هدية من الإمارة لقتل الكفار في كل مكان في العالم».

وانتهى هذا الوضع الفوضوي بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية ضد الولايات المتحدة، وأيد العالم بأغلبية ساحقة التدخل العسكري الأمريكي لمساعدة الشعب الأفغاني على تحرير بلاده من الإرهاب والتطرف والمخدرات، وكلها أمور قوضت السلام الدولي بشكل مباشر.

تهديد السلاح

وعندما تمكنت طالبان من تجاوز القيادة المنتخبة في أفغانستان من خلال التحدث مباشرة مع إدارتي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب والرئيس الحالي جو بايدن للتفاوض على اتفاق سحب القوات المعروف باسم اتفاق الدوحة.

وسرعان ما تحقق ذلك عندما تقرر سحب القوات الأمريكية، وقد خان هذا الديمقراطية النامية في أفغانستان وأحبط معنويات قواتها الأمنية التي قاتلت جاهدة للدفاع عن بلدها ضد العدوان الأجنبي الساحق، على الرغم من اعتمادها على العوامل العسكرية الرئيسية لحلف شمال الأطلسي، لكنها سرعان ما تفككت عندما استولت طالبان، المدججة بالسلاح، والتي يقودها مستشارون عسكريون واستخباراتيون أجانب، وبدعم من مقاتلي القاعدة، على كابول وأطاحت بأفغانستان في 15 أغسطس 2021، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة.

حصة المخدرات

وباتت أفغانستان تحت حكم طالبان الآن أكبر حصة في العالم من المخدرات، بما في ذلك الأفيون والهيروين والميثامفيتامين.

وفي حين أن المخدرات تدمر حياة المدمنين الشباب في جميع أنحاء العالم، فإن عائدات المخدرات تستخدم لتمويل نظام طالبان القمعي الذي يضطهد ويخفي ويقتل المواطنين الأفغان خارج نطاق القضاء كل يوم.

وغالبا ما تكون أهدافهم أعضاء سابقين في قوات الأمن الوطنية الأفغانية، فضلا عن الهزارة والطاجيك والأوزبك والتركمان والبشتون القوميين والمؤيدين للديمقراطية.

وتشكل هذه التحديات المتزايدة والمتشابكة للإرهاب والمخدرات والانهيار الاقتصادي والأزمة الإنسانية تهديدات كبيرة لأمن الولايات المتحدة والاستقرار الإقليمي والسلام الدولي.

وهناك مأساة أخرى على غرار 11 سبتمبر تنبع من أفغانستان وتقترب بسرعة من الواقع. ولكن يمكن منع ذلك إذا عمل الأعضاء المسؤولون في الأمم المتحدة، وخاصة الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي، على المساعدة في إحياء عملية السلام في أفغانستان وتمكينها من التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.

ماذا حدث في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟

