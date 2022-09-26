ارتفاع ضحايا القارب اللبناني الغارق إلى 99

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مدير الموانئ السورية العميد سامر قبرصلي أمس بارتفاع عدد ضحايا القارب اللبناني الغارق قبالة ساحل محافظة طرطوس إلى 99 وفاة. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن قبرصلي قوله «إن ذلك جاء بعد العثور على جثة جديدة تم تسليمها إلى الهيئة العامة لمستشفى الباسل». وأشار المدير العام للهيئة العامة للمستشفى الدكتور إسكندر عمار إلى مغادرة جميع الناجين للمستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية. وكان القارب الغارق انطلق من منطقة المنية في طرابلس شمال لبنان بقصد الهجرة ويحمل أشخاصا من جنسيات عدة. وكان القارب الغارق انطلق من منطقة المنية في طرابلس شمال لبنان بقصد الهجرة ويحمل أشخاصا من جنسيات عدة. وأعلن الجيش اللبناني توقيف مواطن ثبت تورطه بإدارة شبكة تنشط في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر.

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