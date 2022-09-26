1800 سلة سعودية إلى باكستان ولبنان

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ووزع المركز أمس الأول، 300 سلة غذائية في منطقة البقاع الأوسط اللبنانية، استفاد منها 300 فرد من الفئات الأشد حاجة من مختلف الجنسيات، ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في لبنان.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.520 سلة غذائية و20 خيمة و40 ناموسية في منطقة خيربور بإقليم السند، ومنطقة ميونالي ومنطقة راجن بور بإقليم البنجاب في باكستان، استفاد منها 10.640 فردا، ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدعم الشعب الباكستاني عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددا من المدن والأقاليم هناك.ووزع المركز أمس الأول، 300 سلة غذائية في منطقة البقاع الأوسط اللبنانية، استفاد منها 300 فرد من الفئات الأشد حاجة من مختلف الجنسيات، ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في لبنان.

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