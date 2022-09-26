صاروخ حوثي يعكر احتفالات اليمنيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أحيا اليمنيين في المناطق المحررة وعدد من المدن اليمنية الاحتفالات الشعبية والرسمية بالذكرى الـ60 لثورة 26 سبتمبر، استهدف الحوثيون مدينة ميدي في حجة بهجمات صاروخية.

وأوضح محافظ حجة عبدالكريم السنيني أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الميليشيات الحوثية حفلا جماهيريا بصاروخ باليستي، مشيرا إلى استهدافهم حفلا العام الماضي بصاروخين باليستيين راح ضحيتهما 10 قتلى وأكثر من 15جريحا أغلبهم من المدنيين.

وأدان محافظ حجة الجريمة الإرهابية، واعتبرها إمعانا من ميليشيات الحوثي في خرق الهدنة الأممية، ونسفا لكل مساعي السلام التي يسعى عبرها المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في اليمن، وجريمة مكتملة الأركان تدل على بشاعة الميليشيات ووحشيتها ورغبتها في إيقاع أكبر عدد من الضحايا.

واستهدف القصف الحوثي الشعلة بعد مغادرة المحتفلين بالمناسبة الوطنية ولم تسجل أي إصابات كما حدث العام الماضي.

وفي وقت سابق لوحت جماعة الحوثي أن العروض العسكرية للحكومة في مأرب والمخاء، تعد هدفا مشروعا، وفق وسائل إعلام تابعة للجماعة.

وكان أبناء مديرية السدة شرقي محافظة إب مسقط رأس قائد الثورة علي عبدالمغني توافدوا من كل مناطق وقرى المديرية إلى مركز المدينة لإيقاد شعلة الثورة السبتمبرية، وأقاموا حفلا فنيا وخطابيا بالذكرى الـ60 للثورة، ونظم محور تعز العسكري، عرضا عسكريا لوحدات رمزية في شارع جمال، وسط المدينة.

إلى ذلك اقتحم مسلحون من جماعة الحوثي، تجمعا للعشرات من المواطنين أثناء التجهيز لإيقاد شعلة ذكرى ثورة 26 سبتمبر في مدينة ذمار، جنوب صنعاء.

من جهته أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أن كفاح ونضال الشعب ضد الحوثيين تعيد الذاكرة لنضالات ثوار سبتمبر، متوعدا بفتح طرق تعز وبقية المحافظات عاجلا أم أجلا بالسلم أو بالإرادة الشعبية العارمة.

وقال في خطاب له بمناسبة العيد الوطني الـ 60 للثورة، «إن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر لم تكن موجهة فقط ضد نظام الحكم المتخلف، بل كانت من أجل الحياة والكرامة، والتفاعل الإيجابي مع متغيرات العصر، بناء على تاريخنا العريق، الذي يريد الإماميون الجدد إعادة كتابته على أوجاع شعبنا، وتجريف هويتنا، حيث الإمام هو الدولة، وظل الله على الأرض، والقرآن الناطق كما يدعون».

وأضاف «لم تكن الهدنة إذا هي الغاية وإنما استجابة إلى نداءات شعبنا والتخفيف من معاناتهم، بينما تصر قيادة الميليشيات الحوثية على إغلاق طرق تعز ضمن عقابها الجماعي للمحافظات الرافضة لمشروعها الهدام، ومحاولة منها لإفشال أي جهود من أجل إحلال السلام والاستقرار في البلاد، ولكني أؤكد لكم أن طرق تعز وغيرها من المحافظات ستفتح عاجلا أم أجلا بالسلم أو بالإرادة الشعبية العارمة». وتابع بالقول «لذلك فان كفاح شعبنا وخصوصا أهلنا المقهورين في صنعاء، والمناطق الأخرى تحت نير الإماميين الجدد يعيد إلى الذاكرة نفس النهج، ونفس الأدوات التي بدأت بأنظمة الجباية والرهائن، والنهب مرورا بالتمييز والعنصرية السلالية الأكثر فجاجة».

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