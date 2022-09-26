الجيش الصومالي يدمر قواعد ميليشيات «الشباب»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الصومالي تدميره قواعد تابعة لميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة خلال عملية عسكرية نفذها في بعض المناطق والقرى التابعة لمدينة واجد بمحافظة بكول.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر ميليشيات الشباب الإرهابية فرت من تلك المناطق على إثر وصول قوات الجيش إلى المنطقة.

وتشهد عدة محافظات صومالية عمليات عسكرية يقودها الجيش الصومالي بالتعاون مع السكان المحليين للقضاء على فلول ميليشيات الشباب.