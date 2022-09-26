طقوس تلمودية تستفز الفلسطينيين وتفجر الأوضاع بالأقصى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن تصعيد اقتحام جماعات يهودية المسجد الأقصى في شرق القدس سيؤدي لانفجار الأوضاع الميدانية.

وأدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) «اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المرابطين فيه واعتقال عدد منهم»، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن «هذا التصعيد الخطير وتداعياته».

وقال أبوردينة إن «اقتحام الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى يأتي في إطار التصعيد الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضه ومقدسـاته»، محذرا من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى انفجار الأوضاع ومزيد من التوتر والعنف.

وأضاف أن قيام عدد من المستوطنين بالنفخ بالبوق عند بوابات المسجد الأقصى تحت بصر وسمع الشرطة الإسرائيلية «تصعيد خطير في مسلسل الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى، ومحاولة فرض أمر واقع جديد».

وحث الناطق باسم الرئاسة، الفلسطينيين على مواصلة الرباط في المسجد الأقصى «لمواجهة أي اعتداء من قبل المستوطنين أو شرطة الاحتلال»، مؤكدا عدم السماح بالمساس بالمسجد أو تدنيسه بأي شكل من الأشكال.

وبحسب مصادر فلسطينية أصيب فلسطينيان اثنان واعتقل خمسة آخرون، خلال اقتحام الشرطة الإسرائيلية ومئات المستوطنين أمس ساحات المسجد الأقصى في شرق القدس.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن «مئات المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، تضم كل واحدة منها 50 مستوطنا، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في ساحات المسجد، كما قاموا بالنفخ في البوق عند باب القطانين».