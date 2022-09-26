شكرا لقرائتكم خبر عن عضو العفو الرئاسى: نفحص يوميا حالات جديدة من المحبوسين احتياطيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عملهم على خروج أكبر عدد ممكن من المحبوسين احتياطيا في أقل فترة ممكنة مع زيادة سرعة وتيرة المفرج عنهم، مشيرا إلى أنهم يتلقون بشكل يومي حالات جديدة من المحبوسين احتياطيا وفحص حالاتهم.

وأضاف النائب طارق الخولي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أنه خلال الساعات الماضية تم الإفراج عن 39 شخصا، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم عمل لجنة العفو الرئاسي، مؤكدا عملهم على دمج المفرج عنهم في المجتمع ومعالجة كل أوضاعهم الاجتماعية وإزالة كل العقبات التي تواجههم.

وتابع: "نواجه الكثير من التحديات لعودة المفرج عنهم إلى عملهم لأن هناك مؤسسات حكومية يحسم العودة فيها بعض القوانين واللوائح، بينما القطاع الخاص يتم التواصل معهم وإجبار البعض على قبول المفرج عنهم مرة اخرى"، مؤكدا تعاملهم مع كل حالة على بمفردها وفق معطياتها.