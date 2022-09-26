وزير الخارجية الأمريكي السابق يصل تايوان للمشاركة في منتدى خاص للأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه - (أ ش أ):

وصل وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، اليوم الاثنين إلى تايوان استعدادا لحضور منتدى للأعمال في مدينة كاوشيونج من المقرر انعقاده غدا الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء تايوان الرسمية "سي إن إيه" في نسختها الإنجليزية، أنه من المقرر أن يلقي بومبيو خطابًا في منتدى الأعمال التايواني العالمي في كاوشيونج، والذي تستضيفه صحيفة "ليبرتي تايمز" التايوانية.

وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أيضا أن يلقي بومبيو كلمة أمام غرف التجارة التايوانية العالمية، بعد غد الأربعاء، كما سيزور العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة في الجزء الجنوبي من البلاد.

ولفتت الوكالة إلى أن أخر زيارة لبومبيو، الذي شغل منصب وزير الخارجية الأمريكي في الفترة من 2018 إلى 2021 في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، متواجد في تايوان لمدة 4 أيام خلال شهر مارس الماضي.