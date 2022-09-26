السعودية تغلق 2450 قناة متطرفة في تطبيق تليجرام

وتمكنت فرق العمل المشتركة بين (اعتدال) و(تليجرام) خلال الفترة نفسها من إغلاق 2450 قناة تحتوي على 5.269.078 محتوى متطرفًا، تابعة لثلاثة تنظيمات إرهابية، حيث تصدرت المحتويات المتطرفة المزالة لهيئة تحرير الشام 3.012.489 ، تلاها تنظيم القاعدة الإرهابي بـ 1.168.447، فيما تمت إزالة 1.088.142 محتوى متطرفًا عائدة لتنظيم داعش الإرهابي.
وبتلك الجهود يرتفع عدد ما تمت إزالته من المحتويات المتطرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية منذ بدء التعاون ما بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (التليجرام) في 21 فبراير حتى 13 سبتمبر من العام الجاري إلى 7.146.016 مليون محتوى متطرفًا. ويعمل "اعتدال" و"تليجرام" على مواصلة جهودهما المشتركة في التعاون والتنسيق وفق الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة، لإزالة المنتجات المتطرفة المنشورة باللغة العربية والتي تتضمن ملفات وسائط بأشكال مختلفة (PDF) ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، وذلك في سياق التعاون على حماية رواد المنصة من مخاطرها وتأثيراتها الإيديولوجية ومحاولات استغلال المنصة في تداول تلك المنتجات.
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