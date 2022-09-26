شكرا لقرائتكم خبر عن سانتوس يتحدث عن قمة البرتغال ضد إسبانيا ويكشف موقف فيلكس ورونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال عن المواجهة المرتقبة أمام نظيره الإسباني ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ومن المنتظر أن يواجه البرتغال نظيره الإسباني غدا الثلاثاء في تمام العاشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية في صراع شرس على قمة المجموعة الثانية من المستوى الأول.

سانتوس يكشف صعوبة مباراة إسبانيا

وقال سانتوس خلال المؤتمر الصحفي على هامش المباراة المنتظرة بين الطرفين:"سنخرج ونلعب كعادتنا دون التكهن بالنتيجة وسنبذل كل جهدنا لتحقيق الفوز".

وأضاف: "علينا اللعب بالطريقة التي تناسبنا ونعرف إمكانياتنا جيدا وسنسعى للتركيز على ما نعرفه والتفكير فيما يجب تقديمه في كل موقف مع الكرة ودون الكرة".

وأكمل سانتوس:"نلعب دائما المباريات من أجل تحقيق الفوز وهذا هو الأمر المطلوب والجميع هنا يحظون بثقتي لأبعد الحدود ويمكنهم المشاركة واللعب في أي وقت، ليس لدي لاعب أساسي ولاعب أحتياطي".

وتابع: "فريق إسبانيا فريق رائع وسيلعب دئما من أجل الفوز أيضا ولديهم أسلوب وفلسفة معتادة دائما في اللعب".

سانتوس يتحدث عن موقف فيلكس ورونالدو

وتحدث عن كريستيانو رونالدو وقال: "هنا بمثابة منزله وفي الداخل نحن أيضا عائلة حقيقية، رونالدو في حالة بدنية جيدة".

وأختتم حديثه بالكشف موقف جواو فيلكس وقال: "إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، تدرب بشكل جيد مؤخرا وهو مستعد للقاء غدا".