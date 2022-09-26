للتجار والمستثمرين.. التخليص الجمركى بين التأويل والتطبيق.. نقلا عن "برلماني"

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "للتجار والمستثمرين.. التخليص الجمركي بين التأويل والتطبيق"، استعرض خلاله 8 شروط وضعها المشرع لمزاولة المهنة وفقا لقانون الجمارك، و4 جزاءات تأديبية يجوز توقيعها علي المستخلص الجمركي، وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة، وإليكم التفاصيل كاملة:

للتجار والمستثمرين.. التخليص الجمركي بين التأويل والتطبيق.. المشرع حدد 8 شروط لمزاولة المهنة وفقا لقانون الجمارك.. ووضع 4 جزاءات تأديبية يجوز توقيعها علي المستخلص الجمركي.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة



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