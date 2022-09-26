شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة برلمانية تؤكد دعم دور "القومى لحقوق الإنسان" فى مواجهة الحملات الممنهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتقدر دوره في تعزيز وحماية حقوق الانسان في مصر وإبداء الرأى والمقترحات اللازمة للسلطات والجهات المختصة بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأشارت اللجنة البرلمانية إلي أن المخصصات المالية للمجلس 2022/2023 من شأنها مساعدته في تحقيق أهداف المجلس في حماية وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، فضلا عما هو مناط به من مهام على المستوى الإقليمي والدولي بانعكاسات ذلك الإيجابية على الوطن خاصة في مواجهة حملات دولية ممنهجة للتأثير علينا.

ويدخل في اختصاصات لجنة حقوق الإنسان في اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدله بالقانون رقم 136 لسنة 2021، الحقوق والحريات، التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك إلي جانب اختصاصها، بالجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون حقوق الإنسان.