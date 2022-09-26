شكرا لقرائتكم خبر عن بعد واقعة سائق الملاكى المتهور.. مدى جواز اعتراف السكران بالجريمة.. "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "بعد واقعة سائق الملاكى المتهور.. مدى جواز اعتراف السكران بالجريمة"، استعرض خلاله واقعة سائق الملاكى المتهور على طريق السويس والعثور على مواد مخدرة في حوزته، بعد أن تبين أنه كان متعاطيا مسكرا أثناء قيادته، ورأى المشرع في ارتكاب الجريمة أثناء تعاطى مسكر، ورأى مجهور الفقهاء في اعتراف السكران، وكذا رأى محكمة النقض في الأزمة، وإليكم التفاصيل كاملة:

بعد واقعة سائق الملاكى المتهور.. مدى جواز اعتراف السكران بالجريمة.. المشرع رفع المسئولية عن السكران قهرا عنه.. وسكت عن السكران باختياره.. وجمهور الفقهاء يرى بطلان اعتراف السكران.. والنقض تتصدى للأزمة



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