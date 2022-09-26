شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 7 مبادرات بالخطة الاستثمارية لقطاع الرياضة.. إنشاء وتطوير 700 مركز شباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتبلور رؤية قطاع الشباب والرياضة حول تعزيز مفهوم الريادة والتميز في الارتقاء بجودة حياة الشباب والنشء المصري، وتطوير نمط حياتهم من خلال محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية بما يؤدي لتعزيز الانتماء والفخر بالهوية الوطنية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.

من جانبه، استعرض تقرير حكومي لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، مقدم للبرلمان، بشكل تفصيلي عن الملامح الاساسية لمبادرات قطاع الرياضة، المرصودة بالخطة الاستثمارية خلال العام المالي الجديد 2022/2023، وفي مقدمتها إنشاء وتطوير 700 ملعب خماسي ومركز شباب.

وفي هذا الصدد، نستعرض المبادرات المستهدفه والمخصصات المالية في قطاع الرياضة خلال العام الجديد وتشمل إنشاء وتطوير :

1- 700 ملعب خماسي ومركز شباب

2 -7 استاذات رياضية

3- 5 مدن رياضية

4- 60 نادي رياضي

5- 7 مدن شبابية في محافظات ( شمال سيناء، السويس، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الاسكندرية)

6- 6 معسكرات شبابية في محافظات ( جنوب سيناء، الاسماعليه، البحر الاحمر، البحيرة)

7- 4 مراكز تعليم مدني ( مرسي مطروح، الفيوم، بني سويف، سوهاج)