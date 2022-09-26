شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يزاحم ريال مدريد على ضم نجم بورسيا دورتمند فى المريكاتو القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول يضعط بقوة فى الفترة الحالية على جود بيلنجهام لاعب وسط بورسيا دورتمند، يأتي ذلك فى ظل رغبة الفريق الشديدة فى تعزيز خط وسط الفريق، خاصة بعد غموض موقف اللاعب الغيني نابي كيتا من التجديد للفريق من عدمه.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الأسبانية فى وقت سابق أن اللاعب رفض عرضًا من ليفربول الإنجليزي للإنضمام إليه فى المريكاتو الشتوي القادم، فى الوقت الذي رفض اللاعب كافة الإغراءات من مسئولي "الريدز" وتمسك بإنتقاله لريال مدريد فى فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.



سبب تمسك اللاعب الشديد بالريال

ويعد سبب الرئيسي وراء تمسك اللاعب برحيله إلى ريال مدريد خلال المرحلة القادمة، رغبة اللاعب القوية فى معانقة دوري الأبطال والتتويج بالكثير من الألقاب، إضافة إلى أن التواجد داخل الفريق المدريدي يمثل حلم شخصي لدي الشاب مثلما أكد المقربين منه.



لماذا الصفقة تقترب من ريال مدريد؟

ويستند مسئولي ريال مدريد فى مفاوضاتهم مع بورسيا دورتمند إلى العلاقة القوية التي تجمعهم بالفريق الألماني، خاصة أن جميع التعاملات السابقة بين الطرفين حظيت بإحترام متبادل من الطرفين، الشئ الذي يراهن عليه الفريق المدريدي فى خطف جوهرة الجراد الأصفر.