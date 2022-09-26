شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسلط أنظاره على نجم ليفربول المنبوذ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عالمية عن وجود اهتمام من جانب فريق برشلونة الإسباني بالتعاقد مع أحد نجوم فريق ليفربول الإنجليزي بعد سلسلة الانتقادات التي طالت اللاعب خلال الفترة الماضية.

برشلونة يرغب في التعاقد مع أرنولد من ليفربول

ويعاني اليكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول الإنجليزي من الانتقادات التي تنهال عليه بسبب تراجع مستواه خاصة في الناحية الدفاعية مما جعل فريق برشلونة يستهدف التعاقد معه.

وسلط الصحفي جيرارد روميرو الضوء على اهتمام برشلونة بالتعاقد مع ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن للريدز، حيث أكد أنه اصبح احتمالا حقيقيا في برشلونة.



وأفاد الصحفي الشهير أن التعاقد مع اللاعب لن يكن سهلا حيث سيكون النادي الكاتالوني مطالب بدفع مبلغ كبير من أجل جلب النجم الإنجليزي، وهو يخطط لذلك بالفعل من الآن وحتى فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ليفربول قد يفكر في بيع أرنولد

يذكر أن أرنولد البالغ من العمر 24 عامًا، يعد من أهم اللاعبين على مستوى العالم في مركز الظهير الأيمن إلا أن ليفربول قد يفكر في بيعه في ظل الأخطاء الدفاعية التي يرتكبها اللاعب وتتسبب في خسارة الفريق بعض النقاط.