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اول تعليق من الحلبوسي عقب تقديم استقالته من رئاسة البرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر الحلبوسي في كلمة نقلتها الوكالة الرسمية، إنه "كان من المفترض عقد جلسة البرلمان يوم 20 من الشهر الحالي، لكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اقترح تأجيلها".

واضاف: "لم اتداول قرار استقالتي مع قادة الكتل السياسية والزملاء"، مبينا أن "المناصب تكليف ويجب ان يعي الجميع حساسية المرحلة".


ودعا الحلبوسي، القوى السياسية إلى "مجاراة الازمات الراهنة".
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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