انت الان تتابع خبر اول تعليق من الحلبوسي عقب تقديم استقالته من رئاسة البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الحلبوسي في كلمة نقلتها الوكالة الرسمية، إنه "كان من المفترض عقد جلسة البرلمان يوم 20 من الشهر الحالي، لكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اقترح تأجيلها".

واضاف: "لم اتداول قرار استقالتي مع قادة الكتل السياسية والزملاء"، مبينا أن "المناصب تكليف ويجب ان يعي الجميع حساسية المرحلة".



ودعا الحلبوسي، القوى السياسية إلى "مجاراة الازمات الراهنة".