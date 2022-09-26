انت الان تتابع خبر الشرطة تعتقل "أبو باروكة" في النجف (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير مكافحة الاجرام العقيد الحقوقي علاوي حسين الحجامي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بعد ورود معلومات بوجود سارق محترف يغير شكله بواسطة باروكة لتغير ملامحه ويقوم بتنفيذ عمليات السرقة ثم يقوم بخلعها وممارسة حياته الطبيعية، تم على الفور تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة النجف اللواء الحقوقي باسم مجيد فيصل شخصياً وموارد من مديريتنا بالتحديد مكتب الوفاء لمكافحة الاجرام وبعد جمع المعلومات ونصب الكمائن والاستعانة بالمصادر توفرت معلومات عن تواجد المتهم في احد الاحياء الشمالية من المحافظة وتم القاء القبض عليه".



وأضاف، أنه "تم التعمق بالتحقيق مع المتهم واعترف بارتكابه عدة سرقات من دور المواطنين منها مبالغ مالية ومخشلات ذهبية في مناطق متفرقة من المحافظة تم إحالة المتهم للقضاء وتم توقيفه وفق المادة ( ٤٤٤) ق ع لينال جزائه العادل".