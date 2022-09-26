انت الان تتابع خبر إصابة المستشار الألماني بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال هيبيستريت إن "الزعيم البالغ 64 عاما ظهرت عليه أعراض رشح "خفيفة" قبل أن تثبت إصابته اليوم الإثنين ويلتزم بحجر في شقته بمقر المستشارية".

واضاف المتحدث ان "التزاماته في الأيام القليلة المقبلة ستستمر افتراضيا".

