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إصابة المستشار الألماني بفيروس كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال هيبيستريت إن "الزعيم البالغ 64 عاما ظهرت عليه أعراض رشح "خفيفة" قبل أن تثبت إصابته اليوم الإثنين ويلتزم بحجر في شقته بمقر المستشارية".

واضاف المتحدث ان "التزاماته في الأيام القليلة المقبلة ستستمر افتراضيا".


وتأتي إصابة شولتس بكورونا غداة عودته من جولة سريعة في نهاية الأسبوع شملت وقطر والإمارات هدفت خصوصا إلى إيجاد مصادر جديدة لإمدادات الطاقة لألمانيا.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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