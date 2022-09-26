انت الان تتابع خبر بعد فوز ميلوني.. بلينكن: حريصون على العمل مع إيطاليا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بلينكن في تغريدة على "تويتر": "نحن حريصون على العمل مع حكومة إيطاليا على أهدافنا المشتركة، مثل دعم أوكرانيا حرّة ومستقلّة، واحترام حقوق الإنسان، وبناء مستقبل اقتصادي مستدام".

من جانبه، أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يحترم "الخيار الديموقراطي" للإيطاليين الذي أدّى إلى فوز اليمين المتطرّف بالانتخابات العامّة"، داعيًا روما إلى "مواصلة التعاون مع الأوروبيين".



وقال في خطاب نشره قصر الإليزيه: "اتّخذ الشعب الايطالي خيارًا ديموقراطيًا وسياديًا، نحن نحترمه"، مضيفًا: "بصفتنا جيران وأصدقاء، علينا مواصلة التعاون فيما بيننا".