انت الان تتابع خبر التعليم العالي: اعلان نتائج تعديل الترشيح وقبول طلبة السنة السابقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "نتائج تعديل الترشيح المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط ضمت قبول (4266) طالبا موزعين على القناة العامة وقناة الوافدين وذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وذوي شهداء الحشد الشعبي وذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل".واضافت: "تضمنت نتائج قبول طلبة السنة السابقة (1162) طالبا توزعوا على القناة العامة وقناة الوافدين وذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وذوي شهداء الحشد الشعبي وذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل".

وأشارت الوزارة الى انه "في هذا السياق تؤكد وزارة التعليم أن الطالب يمكن له العودة إلى قبوله المركزي خلال ثلاثة أيام من إعلان نتائج تعديل الترشيح على أن يكون مسجلا في الكلية أو المعهد المقبول فيه مركزيا للسنة الدراسية السابقة".