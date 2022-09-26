اندلاع حريق مروع في السوق السياحي بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

اندلع حريق مروع، اليوم الاثنين، في أحد العقارات السكنية الكائنة في شارع السوق السياحي بمدينة أسوان، وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران.

في التفاصيل تلقي اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد ورود بلاغ بوقوع حريق مروع في عقار سكني، وانتقلت الأجهزة المعنية لفحص البلاغ.

انتقل إلى موقع البلاغ الأجهزة الأمنية وتبين من خلال المعاينة الأولية والفحص اندلاع النيران في عمارة سكنية مكونة من 4 طوابق تقع في شارع السوق السياحي في مدينة أسوان.

ودفع مرفق الحماية المدنية في أسوان بـ8 سيارات للسيطرة على النيران، وحرر محضر بالواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.