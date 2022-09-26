بعد فتح التقديم المباشر.. كل ما تريد معرفته عن الجامعات الأهلية وطرق التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

انتهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات، من المرحلتين الأولى والثانية، لقبول الطلاب بالجامعات الأهلية الـ 12 الجديدة، وفقا للحدود الدنيا التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد تواجد أماكن شاغرة بالجامعات الأهلية، قررت بعضها فتح التقديم المباشر للطلاب.

وينشر "الخليج 365" الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعات الأهلية الـ 12 الجديدة، والتي شملت الآتي:

- الصورة الأصلية من شهادة الثانوية العامة الخاصة بالطالب.

- عدد 4 صور شخصية للطالب.

- نموذج 2،6،7 جند للطلاب الذكور.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.

- صورة من إيصال دفع المصروفات الدراسية للطالب.

- نسخة أصلية من شهادة اختبار التوفل أو الايلتس للطلاب المصريين.

وتتميز الجامعات الأهلية بالمرافق والخدمات المتطورة، بالإضافة إلى وجود ملاعب، ومكتبات، وأيضًا مباني السكن الحديثة، وتختلف مصروفات السكن الجامعي من كل جامعة لأخرى، وفقا لما تقرره الجامعات.

وكانت أعلنت جامعة جنوب الوادي الأهلية فتح باب التقديم اليدوي المباشر لمقر الجامعة بعد توافر أماكن شاغرة بالجامعة للعام الدراسي الجديد 2022\2023.

وأوضحت الجامعة أن التقديم سيكون داخل مقر الجامعة ومتاح لبرنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي فقط، بحد أدنى 62%، والتي لا تزال بها أماكن شاغرة بعد انتهاء مرحلتي التنسيق الإلكتروني للقبول بالعام الجامعي الجديد 2022\2023..

كما أعلنت جامعة حلوان الأهلية، فتح باب القبول المباشر بالجامعة (بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان) لطلاب الثانوية العامة للبرامج المتاحة، وطبقا للحد الأدنى.

ويكون التقدم لكلية الهندسة برنامج العمارة بحد أدنى 279 علمي رياضة، لكلية الفنون والفنون التطبيقية برنامج التصميم الداخلى، برنامج الرسوم المتحركة حد ادنى علمى علوم 291 علمى رياضة 300.​