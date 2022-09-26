سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين في 7 بنوك خلال التعاملات، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في بنك البركة.

وبحسب بيانات البنك المركزي اليوم الاثنين، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 19.46 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع، ليسجل أعلى مستوى له في التاريخ مقابل الجنيه.

ويعد ذلك أول تحرك لسعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%.

وجاء قرار رفع الاحتياطي الإلزامي مصاحبا لقراره بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

ويرصد الخليج 365 سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم مع مقارنتها بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 19.49 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 19.48 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.48 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.46 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 19.44 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.49 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.45 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و19.52 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.42 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

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