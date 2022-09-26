"القوى العاملة": تحويل مستحقات عمالة مصرية غادرت الأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة القوى العاملة أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن -استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 96 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 82 عاملا مصريا لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.

وذكرت "الوزارة" -في بيان اليوم الاثنين- أن المستحقات بلغت 127 ألفاً و40 دولارا أمريكيا، بما يعادل 2 مليون و485 ألف جنيه مصري تقريبا .

وناشد رئيس المكتب العمالي بالأردن طلعت السيد، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأوضح الملحق العمالي أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.